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18:50, 2 июня 2025Моя страна

Врачи спасли россиянину лицо после нападения агрессивной медведицы

Хирурги Приморья восстановили лицо мужчине после нападения медведицы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: TimoMettala / 500px / Getty Images

В Приморье россиянину спасли лицо после того, как на него напала медведица. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Краевой клинической больницы №2.

32-летнего сборщика шишек доставили в больницу во Владивостоке с многочисленными рваными ранами и переломами лицевых костей после нападения медведицы в Чугуевском округе. Челюстно-лицевые хирурги выполнили остеосинтез с использованием титановых пластин, минимизируя последующие рубцы. «Операция прошла успешно, угрозы жизни и здоровью пациента нет», — заявил заведующий отделением ЧЛХ Алексей Романчук.

Инцидент произошел 28 мая близ села Ленино, где агрессивная хищница, защищая потомство, атаковала мужчину. Сейчас пациент находится под наблюдением врачей и проходит послеоперационную реабилитацию.

Ранее в Находке врачи провели экстренную операцию годовалому ребенку с ущемлением паховой грыжи и спасли ему жизнь. Сложная операция длилась около часа — хирурги устранили ущемление и восстановили кровоснабжение кишечника.

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