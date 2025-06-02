Врачи спасли россиянину лицо после нападения агрессивной медведицы

Хирурги Приморья восстановили лицо мужчине после нападения медведицы

В Приморье россиянину спасли лицо после того, как на него напала медведица. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Краевой клинической больницы №2.

32-летнего сборщика шишек доставили в больницу во Владивостоке с многочисленными рваными ранами и переломами лицевых костей после нападения медведицы в Чугуевском округе. Челюстно-лицевые хирурги выполнили остеосинтез с использованием титановых пластин, минимизируя последующие рубцы. «Операция прошла успешно, угрозы жизни и здоровью пациента нет», — заявил заведующий отделением ЧЛХ Алексей Романчук.

Инцидент произошел 28 мая близ села Ленино, где агрессивная хищница, защищая потомство, атаковала мужчину. Сейчас пациент находится под наблюдением врачей и проходит послеоперационную реабилитацию.

Ранее в Находке врачи провели экстренную операцию годовалому ребенку с ущемлением паховой грыжи и спасли ему жизнь. Сложная операция длилась около часа — хирурги устранили ущемление и восстановили кровоснабжение кишечника.