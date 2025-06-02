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14:25, 2 июня 2025Интернет и СМИ

В США исправили статью об осведомленности Трампа о подготовке Киева к атакам 1 июня

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американское издание Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника заявило, что Украина якобы заранее предупредила администрацию главы США Дональда Трампа о предстоящих атаках с использованием дронов, которые были осуществлены 1 июня. Однако информация оказалась недостоверной: впоследствии журналисты отредактировали статью.

«Украина заранее уведомила администрацию Трампа об атаке, сказал украинский представитель власти», — говорилось в оригинальном материале. В тот же день статья была исправлена. В исправленной версии статьи Axios говорилось обратное: издание теперь утверждало, что Киев, напротив, не уведомлял администрацию главы США о грядущей атаке. При этом скриншоты оригинального материала сохранились в Telegram- каналах.

Автор статьи в Axios, журналист Барак Равид, в соцсети X также заявил, что Вашингтон не был предупрежден об атаке. «Украина не уведомляла заранее администрацию Трампа об атаке, сказал украинский чиновник. Американский чиновник подтвердил, что администрация Трампа не была предупреждена об атаке», — написал он.

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Американское издание CBS News в тот же день заявило, что американские власти не были предупрежден об атаке. Источники журналистов в руководящих кругах заявили, что Белый дом не был в курсе предстоящего налета дронов.

Кроме того, неназванный представитель администрации Трампа также сообщил американскому изданию NewsNation, что президента США не предупреждали заранее о грядущей атаке на российские регионы.

Утверждения о том, что Вашингтон якобы предупредили о грядущей атаке, широко распространились в российских СМИ и Telegram-каналах (1, 2, 3). В то же время после того, как издание Axios отредактировало статью, многие издания отредактировали свои посты в соответствии с правками или же сообщили дополнительно, что администрацию Трампа на самом деле не предупреждали о налете дронов (1, 2, 3).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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