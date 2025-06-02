Зеленский оскорбил российскую делегацию в Стамбуле

Зеленский оскорбил российскую делегацию за предложение о прекращении огня

Предложение Москвы по прекращению огня на время сбора и обмена телами не может считаться перемирием, поскольку военные и так ведут такой обмен. Российскую делегацию в Стамбуле оскорбил президент Украины Владимир Зеленский, передает издание «РБК-Украина».

«Идиоты. Командиры и так обмениваются на поле боя телами погибших. Это не прекращение огня», — заявил украинский лидер.

2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Он продлился больше часа. В МИД Турции итоги двусторонней встречи оценили фразой «прошли не негативно».

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак после переговоров в Стамбуле призвал ввести новые санкции против России, поскольку Москва якобы не хочет добиваться мира.