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20:42, 2 июня 2025Бывший СССР

Зеленский оскорбил российскую делегацию в Стамбуле

Зеленский оскорбил российскую делегацию за предложение о прекращении огня
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Предложение Москвы по прекращению огня на время сбора и обмена телами не может считаться перемирием, поскольку военные и так ведут такой обмен. Российскую делегацию в Стамбуле оскорбил президент Украины Владимир Зеленский, передает издание «РБК-Украина».

«Идиоты. Командиры и так обмениваются на поле боя телами погибших. Это не прекращение огня», — заявил украинский лидер.

2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Он продлился больше часа. В МИД Турции итоги двусторонней встречи оценили фразой «прошли не негативно».

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак после переговоров в Стамбуле призвал ввести новые санкции против России, поскольку Москва якобы не хочет добиваться мира.

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