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12:44, 2 июня 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл свои ожидания от переговоров

Зеленский выразил сомнения относительно эффективности переговоров в Стамбуле
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Markus Schreiber / AP

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл свои ожидания от переговоров в Стамбуле, выразив сомнения относительно их эффективности. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Наша команда в Стамбуле. Сегодня утром я разговаривал с министром обороны, они готовятся к встрече. Я не уверен, что Россия будет готова к продуктивным встречам. Но мы всегда должны верить в какие-то решения», — заявил он.

Встреча представителей России и Украины состоится 2 июня в 13:00 (время совпадает с московским). Переговоры пройдут в Стамбуле во дворце Чираган.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко раскрыл ожидания от переговоров. Он заявил, что Москва надеется увидеть от Киева серьезное отношение к предложениям по мирному урегулированию украинского конфликта.

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