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15:31, 2 июня 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров в Стамбуле

Зеленский: От встречи в Стамбуле мы ожидаем прекращения огня и обмена пленными
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

От встречи с российской делегацией в Стамбуле Украина ожидает прекращения огня и обмена пленными. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

Также он сообщил, что Киев ожидает встречи с Россией на уровне лидеров государств.

Ранее Зеленский сообщил, что целью атаки дронов на объекты в Сибири и других регионах была попытка заставить Россию почувствовать потери. «У нас также есть более сильные тактические решения — наша вчерашняя операция "Паутина" это доказала. Россия должна почувствовать, что означают потери», — заявил он.

До этого Зеленский раскрыл возможный объем производства оружия на Украине. По его словам, страна сможет покрыть собственным производством свои потребности в вооружении на 40 процентов.

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