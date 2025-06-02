Зеленский заявил о наступлении России на нескольких направлениях

Зеленский заявил о наступлении России на покровском и сумском направлениях

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия ведет наступления сразу на нескольких направлениях. Его слова приводит Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По его словам, одними из самых напряженных являются сумское и покровское направления. Также украинский лидер заявил, что в результате массированных атак на газовую инфраструктуру у страны может быть дефицит газа. Он добавил, что ликвидация дефицита может обойтись в один миллиард евро.

2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Он продлился больше часа. В МИД Турции итоги двусторонней встречи оценили фразой «прошли не негативно».

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак после переговоров в Стамбуле призвал ввести новые санкции против России, поскольку Москва якобы не хочет добиваться мира.