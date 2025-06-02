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02:01, 2 июня 2025Забота о себе

Желающему оплачивать счета своей девушки мужчине дали совет

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Денежные вопросы очень часто становятся причинами ссор и разводов, считает сексолог Софи Роос. О том, как избежать этого и найти компромисс она рассказала в ответ на письмо встревоженного мужчины, пишет HuffPost.

Автор письма сообщил, что его проблемы в отношениях начались, когда он предложил своей девушке, с которой они вместе живут два года, оплачивать часть ее счетов. Он пояснил, что раньше у них было четкое правило делить все расходы пополам, но в какой-то момент соблюдать этот принцип стало трудно. «Я заметил, что она с трудом оплачивает счета. Я знаю, что она тратит свои сбережения просто ради того, чтобы вкладываться на равных», — заявил он.

Мужчина добавил, что его доход намного превышает учительскую зарплату его девушки, поэтому он считает абсолютно справедливым оплачивать большую часть расходов на аренду, продукты и свидания. Однако, по его словам, девушка с этим не согласна, так как считает, что он хочет контролировать ее с помощью денег.

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Роос отметила, что опасения девушки далеко не беспочвенны и оплата счетов часто становится поводом для упреков, пренебрежительного отношения или эксплуатации. Чтобы развеять эти опасения, сексолог посоветовала не злиться на упрямство девушки, а поговорить с ней. Сначала специалистка призвала выяснить, чего она боится, а затем предложить компромисс. «В семьях очень часто один партнер больше вкладывается финансово, а второй компенсирует это эмоционально, например, планирует отдых и свидания или делает что-то еще необходимое для пары. Таким образом вклад обоих становится равным», — считает Роос.

Ранее австралийка по имени Кайли рассказала, что пробыв замужем всего час, решила развестись из-за немыслимого поступка жениха. По ее словам, до свадьбы они прожили вместе шесть лет.

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