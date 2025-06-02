Звезда «Дома-2» стал уборщиком в селе

Экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов открыл клининговую компанию в селе Коротяк

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Май Абрикосов (настоящее имя — Роман Тертишный) открыл клининговую компанию в селе Коротяк Воронежской области. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Сообщается, что в конце апреля звезда проекта открыл ИП в населенном пункте. По данным издания, в клининговой компании Тертишный стал руководителем бригады уборщиков.

Экс-звезда «Дома-2» добавил, что давно не снимается в телевизионных проектах. Кроме того, он раскритиковал телестройку, заявив, что после участия в ней ему пришлось лечить неврозы. Абрикосов подчеркнул, что не поддерживает отношения ни с кем из бывших коллег по проекту.

Ранее стало известно, что бывшую участницу «Дома-2» Алену Водонаеву пригласили в Госдуму. Сообщалось, что она участвовала в круглом столе, посвященном законотворческим мерам по защите репутации. Водонаева рассказала, что участники обсуждали, как защитить репутацию в суде.