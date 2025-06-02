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09:07, 2 июня 2025Интернет и СМИ

Звезду реалити-шоу госпитализировали из-за инфекции

Звезда реалити-шоу Лейлани Доудинг перенесла две операции на носу из-за инфекции
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Лейлани Доудинг

Лейлани Доудинг . Кадр: thesun.co.uk

Звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Чешира» (Real Housewives of Cheshire) и модель Лейлани Доудинг рассказала, что была госпитализирована и перенесла две операции на носу. На это обратило внимание издание The Sun.

По словам Доудинг, после того как у нее обнаружили инфекцию в носу, ей сделали две операции — функциональную эндоскопическую хирургию пазух носа и септопластику, которая корректирует искривление носовой перегородки.

«Мне прооперировали пазуху, я не могла дышать, и она была полна гноя и инфекции в течение шести или семи месяцев. Антибиотики не помогли, поэтому им пришлось высверлить все это из носа», — сообщила она.

В комментариях поклонники отметили, что переживали за состояние Доудинг, и пожелали ей скорейшего выздоровления

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