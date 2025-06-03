Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:00, 3 июня 2025Ценности

45-летняя супермодель искупалась в откровенном образе

45-летняя супермодель Келли Брук искупалась в купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Kelly Brook

Kelly Brook. Фото: @iamkb

Британская актриса и фотомодель Келли Брук искупалась в откровенном образе. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя манекенщица снялась, стоя в прозрачной воде, в раздельном белом купальнике в красную полоску. Наряд состоял из бюстгальтера и плавок и подчеркивал фигуру звезды.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Супермодель собрала русые волосы и надела солнцезащитные очки. Кроме того, она отказалась от макияжа.

В мае 54-летняя телеведущая Бетенни Франкель похвасталась фигурой в бикини и вызвала ажиотаж в сети. Американская бизнесвумен поделилась с фанатами видео, сделанном перед показом коллекции Sports Illustrated Swimsuit 2025.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован меморандум России по урегулированию на Украине. В нем появилась «вторая опция» прекращения огня. Что это значит?

    Интенсивность ночных атак ВСУ по России изменилась почти в 20 раз

    В Белом доме обновили портрет Трампа

    Почтальон обокрала 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны

    В Германии высказались о потере поддержки Зеленского в Кривом Роге

    В российском регионе военный уклонист получил шесть лет колонии

    В Турции после землетрясения погиб человек

    45-летняя супермодель искупалась в откровенном образе

    Желающим снять себя на видео во время секса парам дали несколько советов

    Промышленное предприятие было повреждено в украинском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости