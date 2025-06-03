45-летняя супермодель искупалась в откровенном образе

45-летняя супермодель Келли Брук искупалась в купальнике

Британская актриса и фотомодель Келли Брук искупалась в откровенном образе. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя манекенщица снялась, стоя в прозрачной воде, в раздельном белом купальнике в красную полоску. Наряд состоял из бюстгальтера и плавок и подчеркивал фигуру звезды.

Супермодель собрала русые волосы и надела солнцезащитные очки. Кроме того, она отказалась от макияжа.

В мае 54-летняя телеведущая Бетенни Франкель похвасталась фигурой в бикини и вызвала ажиотаж в сети. Американская бизнесвумен поделилась с фанатами видео, сделанном перед показом коллекции Sports Illustrated Swimsuit 2025.