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10:43, 3 июня 2025Экономика

Активность китайских фабрик упала на фоне пошлин США

Reuters: В мае активность китайских фабрик упала до минимума с сентября 2022-го
Вячеслав Агапов

Фото: Go Nakamura / Reuters

В мае 2025 года активность китайских фабрик на фоне пошлин США упала до минимума. Об этом со ссылкой на источники в частном секторе сообщает Reuters.

Производственная активность в Китае в мае сократилась впервые за восемь месяцев. Индекс производственной активности Caixin/S&P Global упал с 50,4 до 48,3, самого низкого показателя за 32 месяца. Объем новых заказов упал до минимальной отметки с сентября 2022 года, а объемы промышленного производства сократились впервые с октября 2023 года.

Согласно опросу Caixin, в мае новые экспортные заказы сократились второй месяц подряд и самыми быстрыми темпами с июля 2023 года. Производители назвали причиной падения спроса тарифы США. В то же время цены на продукцию снижались в течение шести месяцев подряд из-за сильной конкуренции на рынке, а занятость в производственном секторе сократилась из-за урезания штата сотрудников. По словам главного экономиста Morgan Stanley по Китаю Робина Синга, сложившаяся ситуация подчеркивает, насколько дисбаланс спроса и предложения продолжает подпитывать дефляцию.

12 мая США и КНР договорились о временном снижении тарифов на 90 дней. С 145 и 125 процентов пошлины на товары этих стран опустились до 30 и 10 процентов. Однако позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «полностью нарушил» торговое соглашение, которое, по его словам, было заключено для спасения китайской экономики от краха после введения трехзначных американских пошлин.

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