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04:30, 3 июня 2025Ценности

Брук Шилдс похвасталась фигурой в купальнике в честь 60-летия

Актриса Брук Шилдс похвасталась фигурой в черном купальнике в честь 60-летия
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @brookeshields

Американская актриса Брук Шилдс похвасталась фигурой в откровенном образе в честь 60-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда «Голубой лагуны» позировала, сидя в гамаке, в черном раздельном купальнике. Такой наряд, состоящий из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера, подчеркивал ее формы. Вдобавок знаменитость надела соломенную шляпу, дополнив образ ожерельем.

«Проснулась в раю… и в новом десятилетии жизни. Это 60! Спасибо за всю любовь в день рождения», — подписала она.

В апреле Брук Шилдс восхитила фанатов фигурой в бикини. Поклонники оценили фотосессию актрисы в комментариях под постом.

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