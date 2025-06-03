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20:55, 3 июня 2025Наука и техника

Samsung начнет удалять аккаунты пользователей при одном условии

Samsung начнет удалять аккаунты, в которые не входили два года, 31 июля
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tamer A Soliman / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Samsung предупредила своих пользователей об удалении неактивных аккаунтов. На это обратило внимание профильное издание SamMobile.

В фирме рассказали, что вводят новую политику безопасности относительно неактивных аккаунтов и назвали условия для их удаления. По словам представителей Samsung, аккаунт будет удален, если им не пользовались 24 месяца или более.

В компании предупредили, что начнут удалять аккаунты, в которых не было активности не менее двух лет, с 31 июля 2025 года. В Samsung заверили, что это делается в целях обеспечения защиты данных клиентов. Восстановить удаленный аккаунт будет невозможно.

«Если вы не использовали учетную запись в течение двух лет, лучше всего войти в нее или использовать сервис или продукт Samsung, находясь в учетной записи, чтобы она больше не считалась неактивной», — объяснили пользователям журналисты SamMobile. Также авторы медиа заметили, что Samsung попытается предупредить владельцев неактивных аккаунтов об удалении через привязанную электронную почту.

В начале лета корпорация Samsung призвала пользователей активировать функцию защиты смартфона от краж. В том числе, новый механизм в целях безопасности будет блокировать телефон, если его надолго отключить от интернета.

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