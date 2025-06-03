Двух туристов избили до потери сознания в Таиланде за приставания к женщине

Bangkok Post: Двух туристов избили в Пхукете за приставания к женщине

Толпа мужчин избила двух туристов в Таиланде. Видео с места происшествия было опубликовало в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на него обратило внимание издание The Bangkok Post.

Инцидент произошел в одном из районов Пхукета. На опубликованных кадрах местные мужчины бьют и пинают двух туристов до потери сознания за приставания к женщине.

По сообщениям очевидцев, гости страны выпивали в ночном баре, затем накинулись на тайку. Власти Пхукета не комментировали ситуацию. Личности и национальность путешественников также не разглашаются.

Ранее в Таиланде женщина-трансгендер избила туриста туфлями. Она сообщила полицейским, что мужчина попытался проверить ее пол.