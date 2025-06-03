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10:49, 3 июня 2025Мир

Экс-советник Пентагона прокомментировал удары Украины по российским аэродромам

Экс-советник Пентагона Колдуэлл: Удары Украины повышают риск конфликта РФ и НАТО
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Удары Украины по российским аэродромам повышают риск прямого конфликта между Россией и НАТО. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дэн Колдуэлл в социальной сети X.

«США не только должны дистанцироваться от этой атаки, но и прекратить любую поддержку, которая прямо или косвенно способствует ударам по российским стратегическим ядерным силам», — написал он.

Колдуэлл подчеркнул, что действия Украины за день до переговоров в Стамбуле могут привести к дальнейшей эскалации конфликта двух стран, а не к его урегулированию.

1 июня несколько российских регионов были атакованы беспилотниками ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, под удар попали военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Вот это да!
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