Экс-советник Пентагона прокомментировал удары Украины по российским аэродромам

Экс-советник Пентагона Колдуэлл: Удары Украины повышают риск конфликта РФ и НАТО

Удары Украины по российским аэродромам повышают риск прямого конфликта между Россией и НАТО. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дэн Колдуэлл в социальной сети X.

«США не только должны дистанцироваться от этой атаки, но и прекратить любую поддержку, которая прямо или косвенно способствует ударам по российским стратегическим ядерным силам», — написал он.

Колдуэлл подчеркнул, что действия Украины за день до переговоров в Стамбуле могут привести к дальнейшей эскалации конфликта двух стран, а не к его урегулированию.

1 июня несколько российских регионов были атакованы беспилотниками ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, под удар попали военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.