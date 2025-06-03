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08:11, 3 июня 2025Мир

Евродепутат предупредил о риске военного конфликта между Россией и ЕС

Евродепутат Картайзер: Есть риск конфликта между ЕС и РФ из-за агрессии Европы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Агрессивная и иррациональная европейская политика может привести к военному конфликту с Россией. О таком риске предупредил в интервью ТАСС депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

«Риск военной конфронтации с Россией, к сожалению, уже нельзя исключить», — отметил парламентарий, добавив, что ситуация становится «все более опасной» на фоне «массированной пропаганды и репрессий против свободы слова» в ЕС.

Политик призвал остановить гонку вооружений и разбить аргументы подстрекателей, которые стремятся разжечь войну. По его словам, он посетил Россию, чтобы доказать, что Москва — «это партнер, а не враг».

Ранее Картайзер заявил, что Украина не сможет добиться успеха в военном противостоянии с РФ. По его мнению, в долгосрочной перспективе именно Москва выйдет победителем в военном конфликте.

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