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15:45, 3 июня 2025Мир

Здание Еврокомиссии эвакуировали

Politico: Здание ЕК эвакуировали после обнаружения подозрительного пакета
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Michael Nguyen / NurPhoto / Getty Images

Правоохранительные органы эвакуировали здание Европейской комиссии (ЕК) и перекрыли главную дорогу в Европейском квартале Брюсселя после обнаружения в этом районе подозрительного пакета. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, в 13:55 по местному времени сотрудники Еврокомиссии получили сообщения с таким содержанием: «Вмешательство полиции. Подозрительный предмет перед Loi 65. Держитесь подальше от окон. Избегайте этого района».

Также было перекрыто движение транспорта на оживленной улице Рю де ла Луа, главной магистрали, проходящей через Европейский квартал Брюсселя недалеко от штаб-квартиры Европейской комиссии в Берлемоне. Движение было восстановлено в было 14:20, когда сотрудники ЕК получили сообщения о нормализации ситуации в районе.

«Пока правоохранительные органы проводили расследование, улица была оцеплена полицейскими и пожарными машинами, а здание Copernicus, где располагается цифровой отдел Еврокомиссии DG CONNECT, было эвакуировано сотрудниками полиции», — говорится в материале.

Ранее в Кельне провели эвакуацию 20 тысяч человек из-за обнаружения трех неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны. Как утверждается, американские авиабомбы были обнаружены в ходе работ по исследованию грунта в районе Дойц.

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