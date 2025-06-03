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08:56, 3 июня 2025Экономика

Финансист назвал три способа вложить 100 тысяч рублей

Финансист Родин: ₽100 тыс. можно вложить в фонды денежного рынка, вклады и ОФЗ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россиянам назвали три наиболее удачных способа (в зависимости от срока и цели инвестирования) вложить 100 тысяч рублей. По словам эксперта проекта НИФИ Минфина «Моифинансы.рф» Алексея Родина, таковыми являются банковские вклады, фонды денежного рынка и долгосрочные ОФЗ, передает агентство «Прайм».

Если цель накоплений — формирование подушки безопасности, уберечь деньги от инфляции позволят банковские депозиты и фонды денежного рынка. У вкладчиков будет доступ к средствам в любой момент, а доходность (при сохранении ключевой ставки на текущем уровне) составит 19,5-23 процентов годовых. Однако если ключевая ставка начнет снижаться, эти способы станут менее выгодными.

Также можно рассмотреть долгосрочные облигации федерального займа (ОФЗ), которые позволяют приумножить сбережения в период снижения ставок. Как только процесс будет запущен, бумаги могут подорожать до 90 процентов от номинала, помимо этого есть возможность заработка на купонном доходе. По подсчетам Родина, вложенные 100 тысяч рублей могут превратиться в 180 тысяч.

По мнению специалиста, банковские вклады являются слишком консервативным инструментом для долгосрочных сбережений. Вместо них стоит обратить внимание на пассивный индексный портфель (нужно вложиться в разные активы по подходящему риск-профилю), тогда в перспективе 20 лет 100 тысяч рублей принесут до 1,375 миллиона рублей при средней доходности 14 процентов.

«Для продвинутых подойдет вложение в долгосрочные гособлигации во время кризиса и пассивный индексный портфель после снижения ключевой ставки. Тогда через 20 лет можно рассчитывать на капитал в размере 1,9 миллиона рублей», — резюмировал финансист.

Ранее доцент кафедры «Финансы и кредит» Государственного университета управления Николай Кузнецов назвал условие для массового отказа россиян от банковских вкладов. По его словам, сейчас население пока не забирает свои средства, но и не спешит класть их на счета.

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