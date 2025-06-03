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17:26, 3 июня 2025Спорт

Гашек расстроился из-за Дацюка

Гашек: Мне грустно видеть Дацюка в турнире, посвященном участникам СВО
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Павел Дацюк

Павел Дацюк. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек расстроился из-за бывшего российского хоккеиста Павла Дацюка. Об этом он высказался на своей странице в социальной сети X.

«Мне очень грустно видеть моего бывшего прекрасного товарища по команде Павла Дацюка на турнире, связанном с поддержкой граждан России, участвующих в российской спецоперации на Украине», — написал чех. Гашек и Дацюк вместе выступали в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Детройт Ред Уингс».

22 апреля Гашек сообщил, что пожаловался в Международный олимпийский комитет и Международную федерацию хоккея на Дмитрия Медведева. Он заявил, что потрясен тем, что бывший президент РФ публично угрожает ему.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по российским игрокам, которым не запретили выступать за команды лиги.

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