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14:04, 3 июня 2025Экономика

Главу правления «Газпром нефти» раскритиковали за «ответ чиновника»

Мишустин сравнил слова главы правления «Газпром нефти» с «ответом чиновника»
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости

Реакция председателя правления «Газпром нефти» Александра Дюкова, озвученная им в ходе пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), похожа на ответ чиновника. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, чьи слова приводит РБК.

На сессии Мишустин поднял вопрос падения активности индустриального центра компетенций «Газпром нефти». По словам премьера, в прошлом «Газпром нефть» некоторое время работала над цифровым проектированием вечной мерзлоты, однако в число общественно значимых проектов эту работу компания так и не подала. «Подавали, а потом просто она исчезла из проектов», — указал председатель правительства.

В ответ Дюков перечислил вопросы, на которых сконцентрировано внимание «Газпром нефти», отдельно выделив цифровых двойников и оптимальные технологические решения. Масштабной задачей глава правления назвал трансформацию нефтяных организаций в цифровые нефтяные организации. «Просто другие проекты более важны, верно?» — улыбаясь, отреагировал Мишустин. Он также отметил, что похожие ответы обычно озвучивают чиновники.

О том, что нефтяная компания приступила к подготовке инженеров для работы в условиях вечной мерзлоты, сообщалось в конце марта. Для этого «Газпром нефть» совместно с Тюменским индустриальным университетом запустила отдельную программу, направленную на подготовку кадров для сопровождения промышленных проектов в криолитозоне. Подчеркивалось, что специалисты, прошедшие соответствующее обучение, будут участвовать в разработке новых месторождений в Восточной и Западной Сибири.

Ранее стало известно, что руководство Сербии планирует подписать с российским «Газпромом» договор о закупке газа на несколько лет. Привязка цены топлива к стоимости нефти и гарантия поставок определенных объемов при этом будут сохранены, отмечала министр горного дела и энергетики европейской республики Дубравка Джедович-Ханданович.

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