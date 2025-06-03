Госсекретарь США обсудил с главой МИД Саудовской Аравии конфликт на Украине

Рубио обсудил украинское урегулирование с главой МИД Саудовской Аравии

Госсекретарь США Марко Рубио по телефону обсудил урегулирование конфликтов на Украине и ситуацию в Газе с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Об этом заявили в американском Госдепе.

«Секретарь и министр иностранных дел обсудили переговоры Украины и России, стабилизацию в Сирии и ситуацию в секторе Газа», — говорится в заявлении официального представителя американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс.

Отмечается, что Рубио также поблагодарил министра за гостеприимство королевства во время визита президента США Дональда Трампа.

Ранее Рубио провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Уточняется, что Рубио повторил ему призыв Трампа к прямым переговорам по Украине.