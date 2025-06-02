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00:48, 2 июня 2025Мир

Рубио обратился к Лаврову с призывом по Украине

Госдеп: Рубио повторил Лаврову призыв Трампа к переговорам по Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио обратился к главе МИД России Сергею Лаврову, повторив ему призыв американского президента Дональда Трампа к прямым переговорам по Украине. Подробности телефонного разговора приводятся в заявлении Госдепа.

«Госсекретарь Рубио повторил призыв президента Трампа к продолжению прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения долгосрочного мира», — указано в сообщении.

Лавров и Рубио также обсудили инициативы по политическому урегулированию украинского кризиса. В частности, речь шла о возобновлении прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня, сообщает МИД РФ.

Прежде госсекретарь США выразил Лаврову соболезнования в связи с жертвами подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях.

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