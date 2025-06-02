Рубио обратился к Лаврову с призывом по Украине

Госдеп: Рубио повторил Лаврову призыв Трампа к переговорам по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио обратился к главе МИД России Сергею Лаврову, повторив ему призыв американского президента Дональда Трампа к прямым переговорам по Украине. Подробности телефонного разговора приводятся в заявлении Госдепа.

«Госсекретарь Рубио повторил призыв президента Трампа к продолжению прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения долгосрочного мира», — указано в сообщении.

Лавров и Рубио также обсудили инициативы по политическому урегулированию украинского кризиса. В частности, речь шла о возобновлении прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня, сообщает МИД РФ.

Прежде госсекретарь США выразил Лаврову соболезнования в связи с жертвами подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях.