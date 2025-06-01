Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:29, 1 июня 2025Мир

Госсекретарь США выразил Лаврову соболезнование в связи с подрывом мостов

МИД: Рубио выразил Лаврову соболезнование в связи с подрывом моста под Курском
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Nathan Howard / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио выразил министру иностранных дел Сергею Лаврову соболезнования в связи с жертвами подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях. Об этом сообщили в МИД России.

Отмечается, что результаты расследований этих инцидентов будут опубликованы в «самое ближайшее время». В ведомстве подчеркнули, что виновные будут обязательно выявлены и понесут наказание.

В ночь на воскресенье, 1 июня, в Курской области обрушился железнодорожный мост, когда по нему ехал грузовой локомотив. Вечером 31 мая аналогичное происшествие произошло на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский взял ответственность за атаку на российские аэродромы

    Лавров и Рубио обсудили планы возобновления прямых переговоров России и Украины

    На подлете к российскому городу уничтожили несколько беспилотников

    Люди сходят с ума после общения с ChatGPT. Они думают, что разговаривают с богом, превращаются в сектантов и рушат свои отношения

    ВСУ атаковали Курск

    В МИД высказались о ходе расследования подрывов в Брянской и Курской областях

    Кадыров рассказал о своей мечте

    Госсекретарь США выразил Лаврову соболезнование в связи с подрывом мостов

    Лавров провел телефонный разговор с Рубио

    В Подмосковье произошло массовое ДТП

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости