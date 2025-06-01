Госсекретарь США выразил Лаврову соболезнование в связи с подрывом мостов

МИД: Рубио выразил Лаврову соболезнование в связи с подрывом моста под Курском

Госсекретарь США Марко Рубио выразил министру иностранных дел Сергею Лаврову соболезнования в связи с жертвами подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях. Об этом сообщили в МИД России.

Отмечается, что результаты расследований этих инцидентов будут опубликованы в «самое ближайшее время». В ведомстве подчеркнули, что виновные будут обязательно выявлены и понесут наказание.

В ночь на воскресенье, 1 июня, в Курской области обрушился железнодорожный мост, когда по нему ехал грузовой локомотив. Вечером 31 мая аналогичное происшествие произошло на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области.