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11:25, 3 июня 2025Россия

Хинштейн сообщил о подлой атаке ВСУ по территории Курской области

Врио губернатора Хинштейн: ВСУ наносят подлые удары по Курской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить подлые удары по территории Курской области. Об этом сообщил в Telegram врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Как рассказал чиновник, украинские беспилотники атаковали Большесолдатский район и ударили по зданию администрации муниципалитета.

«ВСУ продолжают наносить подлые удары по нашей территории (...) Обращаюсь к каждому жителю региона: пожалуйста, будьте крайне внимательны», — написал в блоге Хинштейн. Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал.

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