Стала известна целевая аудитория ипотеки под 20 процентов

М2: Больше половины заемщиков ипотеки под 20 процентов — женщины

Больше половины заемщиков рыночной ипотеки являются женщинами. О целевой аудитории кредитов под 20 процентов годовых «Газете.Ru» рассказали в аналитическом центре экосистемы недвижимости М2.

Женщины соглашаются на ипотеку со ставкой выше 20 процентов годовых в 55 процентах случаев. Также ставки меньше пугают женатых — ради улучшения жилищных условий они ввязываются в ипотеку в 54 процентах случаев. Чаще всего (60 процентов ипотечников) заемными средствами при покупке пользуются россияне в возрастном диапазоне от 30 до 45 лет. Кроме того, как выяснили аналитики, 80 процентов заявителей имеют высшее образование.

Больше всего ипотеку берут в столице — москвичи составили 11 процентов всех выдач в России. Вторую строчку рейтинга разделили Татарстан и Самарская область с 5 процентами выдач. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург, где доля выдач составила 4 процента.

88 процентов сделок с заемными средствами заканчивались покупкой готового жилья. Квартиру покупают 84 процента ипотечников, а земельный участок или таунхаус — 10 процентов. Треть заемщиков берут кредит сроком на 30 лет, еще треть — на 20 лет. На 10 лет ипотеку оформляет каждый десятый россиянин.

Ранее в Центробанке оценили доступность ипотеки в стране. Как заключили в регуляторе, замедление темпов роста цен на жилье и повышение доходов граждан не сделали ипотеку привлекательнее в глазах россиян. Не повлияли на это и льготные программы, отмечают в ЦБ.