Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:05, 3 июня 2025Экономика

Стала известна целевая аудитория ипотеки под 20 процентов

М2: Больше половины заемщиков ипотеки под 20 процентов — женщины
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Больше половины заемщиков рыночной ипотеки являются женщинами. О целевой аудитории кредитов под 20 процентов годовых «Газете.Ru» рассказали в аналитическом центре экосистемы недвижимости М2.

Женщины соглашаются на ипотеку со ставкой выше 20 процентов годовых в 55 процентах случаев. Также ставки меньше пугают женатых — ради улучшения жилищных условий они ввязываются в ипотеку в 54 процентах случаев. Чаще всего (60 процентов ипотечников) заемными средствами при покупке пользуются россияне в возрастном диапазоне от 30 до 45 лет. Кроме того, как выяснили аналитики, 80 процентов заявителей имеют высшее образование.

Больше всего ипотеку берут в столице — москвичи составили 11 процентов всех выдач в России. Вторую строчку рейтинга разделили Татарстан и Самарская область с 5 процентами выдач. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург, где доля выдач составила 4 процента.

88 процентов сделок с заемными средствами заканчивались покупкой готового жилья. Квартиру покупают 84 процента ипотечников, а земельный участок или таунхаус — 10 процентов. Треть заемщиков берут кредит сроком на 30 лет, еще треть — на 20 лет. На 10 лет ипотеку оформляет каждый десятый россиянин.

Ранее в Центробанке оценили доступность ипотеки в стране. Как заключили в регуляторе, замедление темпов роста цен на жилье и повышение доходов граждан не сделали ипотеку привлекательнее в глазах россиян. Не повлияли на это и льготные программы, отмечают в ЦБ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На выборах президента Южной Кореи побеждает противник помощи Украине. Как это повлияет на отношения с Россией?

    В меморандумах России и Украины нашли точки соприкосновения

    В Лохе объявили конкурс на самую живучую табличку

    Мужчина домогался сотрудницы авиакомпании и плюнул в нее в аэропорту Европы

    Раскрыты четыре правила питания для здоровья сердца

    В России выберут самых красивых офисных сотрудниц

    Ведущий Первого канала высказался о вернувшихся из эмиграции россиянах

    Анна Семенович опубликовала видео в купальнике на отдыхе

    США задумали новые санкции против России

    Разведчик террористической организации Украины обнаружился в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости