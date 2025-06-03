Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:00, 3 июня 2025Мир

Стало известно местонахождение похищенной из музея в Париже фигуры Макрона

FI: Активисты украли из музея фигуру Макрона и поставили ее перед посольством РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Стало известно, где находится восковая фигура президента Франции Эммануэля Макрона, которую накануне похитила из музея Гревен в Париже группа людей под видом туристов. Выяснилось, что активисты поставили ее перед посольством России в качестве протеста против торговых связей, сообщает France Info (FI).

Акцию инициировали две женщины и мужчина (по другим данным, злоумышленников было четверо), проникшие в музей. Переодевшись сотрудниками, они украли фигуру Макрона стоимостью 40 тысяч евро и вынесли ее через запасной выход, накрыв одеялом.

До этого сообщалось, что после похищения неизвестный мужчина связался с музеем, он представился членом международной экологической организации Greenpeace (деятельность организации признана нежелательной в России). Руководство музея передало сведения в полицию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Челябинске нашли дом причастного к атаке ВСУ на российские аэродромы мужчины. Он оказался ценителем роскоши

    Третьяк отреагировал на назначение Ларионова главным тренером СКА

    На северо-востоке Украины произошли взрывы

    Трамп поприветствовал победу своего «союзника» на выборах президента Польши

    Россиянам раскрыли схему предлагающих работу мошенников

    Выросло число пострадавших при обрушении моста в Брянской области

    Космические силы США научились запускать спутники в сжатые сроки

    Наезд Rolls-Royce на байкера в Санкт-Петербурге назвали намеренным

    Стало известно о свиданиях Ефремова с молодой актрисой в колонии

    Монах устроил драку на похоронах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости