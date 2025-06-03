Стало известно местонахождение похищенной из музея в Париже фигуры Макрона

FI: Активисты украли из музея фигуру Макрона и поставили ее перед посольством РФ

Стало известно, где находится восковая фигура президента Франции Эммануэля Макрона, которую накануне похитила из музея Гревен в Париже группа людей под видом туристов. Выяснилось, что активисты поставили ее перед посольством России в качестве протеста против торговых связей, сообщает France Info (FI).

Акцию инициировали две женщины и мужчина (по другим данным, злоумышленников было четверо), проникшие в музей. Переодевшись сотрудниками, они украли фигуру Макрона стоимостью 40 тысяч евро и вынесли ее через запасной выход, накрыв одеялом.

До этого сообщалось, что после похищения неизвестный мужчина связался с музеем, он представился членом международной экологической организации Greenpeace (деятельность организации признана нежелательной в России). Руководство музея передало сведения в полицию.