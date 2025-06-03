Defense News: Космические силы США научились запускать спутники в сжатые сроки

Космические силы США научились запускать спутники относительно в сжатые сроки. Об этом сообщает издание Defense News.

По данным издания, на прошлой неделе с базы Военно-воздушных сил Соединенных Штатов на мысе Канаверал во Флориде на ракете SpaceX Falcon 9 был запущен навигационный спутник третьего поколения Global Positioning System (GPS III) разработки корпорации Lockheed Martin, отличающийся улучшенными возможностями навигации и защиты от постановки помех.

Состоявшийся запуск стал вторым в рамках программы Rapid Response Trailblazer, предполагающей проверку возможности осуществления запуска в сжатые сроки. Первая такая миссия, запущенная в декабре, сократила время между уведомлением о запуске и стартом примерно до пяти месяцев, вторая же сократила его примерно до 90 дней.

В апреле издание SpaceNews сообщило, что Космические силы США доверили компании SpaceX запуск спутника глобальной навигационной системы GPS. Изначально космический аппарат должна была запустить компания United Launch Alliance. Передача контракта обусловлена необходимостью сокращения количества находящихся на хранении спутников.