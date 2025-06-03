Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:50, 3 июня 2025Наука и техника

Космические силы США научились запускать спутники в сжатые сроки

Defense News: Космические силы США научились запускать спутники в сжатые сроки
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Космические силы США научились запускать спутники относительно в сжатые сроки. Об этом сообщает издание Defense News.

По данным издания, на прошлой неделе с базы Военно-воздушных сил Соединенных Штатов на мысе Канаверал во Флориде на ракете SpaceX Falcon 9 был запущен навигационный спутник третьего поколения Global Positioning System (GPS III) разработки корпорации Lockheed Martin, отличающийся улучшенными возможностями навигации и защиты от постановки помех.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

Состоявшийся запуск стал вторым в рамках программы Rapid Response Trailblazer, предполагающей проверку возможности осуществления запуска в сжатые сроки. Первая такая миссия, запущенная в декабре, сократила время между уведомлением о запуске и стартом примерно до пяти месяцев, вторая же сократила его примерно до 90 дней.

В апреле издание SpaceNews сообщило, что Космические силы США доверили компании SpaceX запуск спутника глобальной навигационной системы GPS. Изначально космический аппарат должна была запустить компания United Launch Alliance. Передача контракта обусловлена необходимостью сокращения количества находящихся на хранении спутников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Челябинске нашли дом причастного к атаке ВСУ на российские аэродромы мужчины. Он оказался ценителем роскоши

    Третьяк отреагировал на назначение Ларионова главным тренером СКА

    На северо-востоке Украины произошли взрывы

    Трамп поприветствовал победу своего «союзника» на выборах президента Польши

    Россиянам раскрыли схему предлагающих работу мошенников

    Выросло число пострадавших при обрушении моста в Брянской области

    Космические силы США научились запускать спутники в сжатые сроки

    Наезд Rolls-Royce на байкера в Санкт-Петербурге назвали намеренным

    Стало известно о свиданиях Ефремова с молодой актрисой в колонии

    Монах устроил драку на похоронах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости