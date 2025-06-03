Кожаные ботфорты до бедра стали трендом у мужчин

Page Six: Кожаные ботфорты до бедра стали трендом у знаменитых мужчин

Кожаные ботфорты длиной до середины бедра стали трендом у мужчин. Об этом сообщает Page Six.

Речь идет об обуви люксового бренда Saint Laurent, которая представлена в ассортименте марки за 4,5 тысячи долларов (357 тысяч рублей). В таких ботфортах, в частности, появился на премьере сериала «Одни из нас» чилийско-американский актер Педро Паскаль. Голливудский актер Брэд Питт попал в них на обложку журнала GQ.

Среди знаменитостей, последовавших тренду, оказался шведский актер Александр Скарсгард, посетивший в них Каннский кинофестиваль.

В мае стало известно, что популярный летний тренд в одежде вызвал споры в сети.