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18:55, 3 июня 2025Ценности

Кожаные ботфорты до бедра стали трендом у мужчин

Page Six: Кожаные ботфорты до бедра стали трендом у знаменитых мужчин
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Кожаные ботфорты длиной до середины бедра стали трендом у мужчин. Об этом сообщает Page Six.

Речь идет об обуви люксового бренда Saint Laurent, которая представлена в ассортименте марки за 4,5 тысячи долларов (357 тысяч рублей). В таких ботфортах, в частности, появился на премьере сериала «Одни из нас» чилийско-американский актер Педро Паскаль. Голливудский актер Брэд Питт попал в них на обложку журнала GQ.

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Среди знаменитостей, последовавших тренду, оказался шведский актер Александр Скарсгард, посетивший в них Каннский кинофестиваль.

В мае стало известно, что популярный летний тренд в одежде вызвал споры в сети.

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