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06:39, 3 июня 2025Россия

Мадуро назвал безумным заявление Стармера о подготовке к войне

Президент Венесуэлы Мадуро предложил создать в Европе антивоенное движение
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: kremlin.ru / Global Look Press

Глава Венесуэлы Николас Мадуро назвал безумным заявление премьера Великобритании Кира Стармера о подготовке к войне. Политик также предложил создать в Европе антивоенное движение, сообщает телеканал Venezolana de Televisión.

«Я предлагаю народу Великобритании, Лондона, Ливерпуля ответить на этот безумный, отчаянный призыв к войне вашего премьер-министра», — призвал Мадуро.

Кроме того, он подчеркнул, что политик считает, что Кир Стармер говорит о войне от имени декадентских элит и производителей оружия. А они, в свою очередь, развязали две мировые войны.

Венесуэльский лидер обратился к европейским странам с предложением создать мощное социальное, народное антивоенное, антимилитаристское движение, против войны.

Кир Стармер ранее сообщил, что страна переходит к «режиму готовности к войне». В частности, он заявил о намерении правительства Соединенного Королевства модернизировать оборонный сектор. По его словам, Лондон «не может игнорировать» угрозу, исходящую от России.

В свою очередь, журналист Чей Боуз заявил, что конфликт Британии с Россией, к которому планирует готовиться Кир Стармер, закончится разгромом Лондона в течение суток.

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