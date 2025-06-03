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11:50, 3 июня 2025Экономика

На Земле усилилась магнитная буря

В ИКИ и ИСЗФ РАН сообщили, что магнитная буря достигла уровня G3
Виктория Клабукова

Изображение: muratart / Shutterstock / Fotodom

Обрушившаяся на Землю магнитная буря усилилась. Об этом говорят прогнозы Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По данным ученых, колебания магнитосферы стали увеличиваться в три часа ночи и достигли уровня G2 и G3, что соответствует буре средней и большой силы. Такая геомагнитная обстановка, как сообщается, сохранится вплоть до трех часов дня.

Череда магнитных бурь началась 28 мая. Как предполагали астрономы, при всей своей длительности геомагнитные волнения не будут значительными. Причиной затяжных бурь называли не вспышки на Солнце, а корональные дыры.

Ранее россиянам перечислили категории людей, которые тяжелее других переносят магнитные бури. Среди них — люди с ослабленным иммунитетом, пациенты, перенесшие тяжелые инфекционные и вирусные болезни, а также те, кто страдает от сердечно-сосудистых и хронических заболеваний. Для здоровых людей геомагнитные возмущения малоощутимы и не представляют опасности.

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