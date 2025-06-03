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09:34, 3 июня 2025Ценности

Мастер депиляции раскрыла способ избавиться от темных пятен под мышками и в зоне бикини

Мастер Нормантон: Гликолевая кислота избавляет от темных пятен под мышками
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: KIRAYONAK YULIYA / Shutterstock / Fotodom

Мастер депиляции Джессика Нормантон из Западного Йоркшира, Англия, раскрыла способ избавиться от темных пятен под мышками и в зоне бикини. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, насчитывающем 173 тысячи подписчиков.

Владелица компании The Brazilian Wax отметила, что справиться с данной проблемой поможет гликолевая кислота. По ее словам, указанное средство следует наносить на чистую сухую кожу на следующий день после бритья, используя ватный диск.

«Делайте так два-три раза в неделю, и я обещаю, через месяц вы увидите огромное улучшение», — заверила специалистка.

В мае врач-косметолог, дерматовенеролог Айсулу Токаева назвала россиянам пять лучших процедур для устранения второго подбородка.

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