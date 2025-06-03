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13:41, 3 июня 2025Из жизни

Медведь сбежал из России на поиски любви

Российский медведь, уплывший в Китай в поисках медведицы, вернется домой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Бурый медведь, уплывший из России в Китай, скорее всего, отправился на поиски медведицы и вскоре вернется домой. Об этом пишет издание «Подъем».

Необычную переправу хищника через реку Амур засняли китайские рыбаки. На видео медведь уверенно плывет по реке, а местные жители в шутку говорят, что в Китай так просто не сбежать и ему нужен паспорт для пересечения границы.

«Это нормальное поведение для медведей, особенно в сезон размножения, — пояснил научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН Сергей Колчин. — Они отлично плавают и могут преодолевать большие расстояния в поисках партнера или новых территорий». Колчин, который занимается адаптацией осиротевших медвежат в уссурийской тайге и на Камчатке, также отметил, что если медведь не занят поиском собственной территории, то, обнаружив свою «любовь» и спарившись с ней, он вернется в Россию.

По данным китайских СМИ, медведь добрался до заповедника Тайпингоу. Власти попросили местных жителей быть осторожными и избегать одиночных прогулок в горах.

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Как отмечают специалисты, такие миграции не редкость — хищники часто переплывают Амур и Уссури в поисках пищи или партнеров. Однако взрослые особи обычно возвращаются на свои привычные территории.

Ранее сообщалось, что возле села Ленино в Приморском крае медведь напал на 32-летнего мужчину. Россиянина доставили в больницу с травмами после нападения хищника.

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