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11:15, 3 июня 2025Россия

Медведев объяснил смысл российского меморандума по урегулированию на Украине

Медведев: Переговоры в Стамбуле нужны для скорейшей победы России
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле нужны не для мира «на придуманных кем-то нереальных условиях», а для скорейшей победы России и «уничтожения неонацистской власти». Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram.

«В этом смысл российского меморандума, который вчера был опубликован», — объяснил он.

Политик также обратился ко «всем, кто переживает и ждет возмездия». Он напомнил, что Российская армия в зоне специальной военной операции активно наступает, поэтому «те, кто должен быть истреблен, — исчезнут».

Ранее в сети появился полный текст меморандума России по урегулированию конфликта на Украине. Документ состоит из трех разделов и подразумевает международное признание Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в составе России, а также полный вывод с их территорий подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других военизированных украинских формирований.

Вот это да!
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