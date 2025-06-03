Опубликован текст меморандума РФ по урегулированию на Украине. В нем появилась «вторая опция» прекращения огня. Что это значит?

Появились кадры с полным текстом меморандума России по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает три раздела. По словам главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского, Москва сделала предложение, которое может привести к прекращению огня и достижению долгосрочного мира.
Прежде всего, меморандум, переданный российской делегацией Украине в Стамбуле, подразумевает международное признание Крыма, Донбасса и Новороссии в составе России, а также полный вывод с указанных территорий подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других военизированных украинских формирований.
Кроме того, меморандум предполагает исключение военного присутствия третьих стран на Украине.
Исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины, прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на стороне Украины
Также Москва выступает за подтверждение статуса Украины как государства, не обладающего ядерным и другим оружием массового поражения, с установлением прямого запрета на его прием, транзит и размещение в стране.
Россия потребовала обеспечить полноту прав русскоязычного населения
В документе говорится, что Украина обязана обеспечить полноту прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения, а также придать русскому языку статус официального и снять ограничения в отношении канонической Украинской православной церкви. Также предполагается законодательный запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма, роспуск националистических организаций и партий.
Кроме того, российская сторона предложила отказаться от взаимных претензий в связи с ущербом, который был нанесен в ходе боевых действий, а также решить комплекс вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенными лицами.
Россия призвала назначить дату выборов президента на Украине
В тексте меморандума говорится о назначении даты выборов президента Украины и Верховной рады, которые должны пройти не позднее 100 дней после отмены военного положения. Пункт о проведении выборов на Украине содержится в разделе документа «Последовательность шагов и сроки их осуществления».
Ранее издание The Economist раскрыло намерение президента Украины Владимира Зеленского провести выборы в июле. Как утверждается, в марте политик созвал совещание, чтобы поручить команде провести голосование после прекращения огня.
Сам Зеленский заявлял, что президентские выборы на Украине должны пройти после окончания конфликта с Россией в соответствии с заранее подготовленным планом.
В мире оценили переговоры России и Украины
В офисе Антониу Гутерриша заявили, что генеральный секретарь ООН приветствует достигнутое в Турции соглашение между Москвой и Киевом по обмену пленными. В организации также рассчитывают, что переговоры в Стамбуле приведут к безусловному прекращению огня.
Мы надеемся, что переговоры, завершившиеся в Стамбуле, приведут к полному, немедленному и безусловному прекращению огня
Отмечается, что это станет первым шагом на пути к «справедливому, прочному и всеобъемлющему миру в соответствии с Уставом ООН».
Бывший депутат парламента Нидерландов Харри ван Боммел заявил, что по итогам переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле стороны приняли ряд важных шагов.
На мирных переговорах всегда сначала обсуждаются такие вопросы, как обмен пленными, ранеными или даже погибшими, прежде чем переходить к более глобальным вещам, таким как прекращение огня и даже прочный мир. Поэтому то, что предпринимаются такие первые шаги, это уже очень важно
Глава турецкого МИД Хакан Фидан, в свою очередь, сообщил, что переговоры России и Украины в Стамбуле 2 июня прошли в «конструктивной атмосфере».