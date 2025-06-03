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11:10, 3 июня 2025Россия

Минздрав раскрыл новые данные о пострадавших при крушении поезда под Брянском

Минздрав: 53 пострадавших при крушении поезда под Брянском находятся в больницах
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Вероника Зорина / ТАСС

В больницах после крушения пассажирского поезда в Брянской области остаются 53 человека. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его цитирует ТАСС.

«В больницах Брянска, Москвы и федеральных медицинских центрах Минздрава России остаются 53 пострадавших... в том числе трое детей», — сообщил помощник министра.

Он добавил, что состояние шести пострадавших, в том числе одного несовершеннолетнего, врачи оценивают как тяжелое. Амбулаторную помощь, по последним данным, получили 52 человека.

Ранее стало известно, что число пострадавших при крушении поезда, на который обрушился мост в Брянской области, выросло до 110. Сообщалось, что пятеро из пострадавших — дети.

В Брянской области мост рухнул на поезд, следовавший из Климово в Москву, вечером 31 мая. Предварительно, на мосту перед проездом поезда установили четыре взрывчатки, которые сдетонировали в момент проезда под ним пассажирского состава. Семь человек получили несовместимые с жизнью травмы. В Брянской области из-за ЧП объявили трехдневный траур.

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