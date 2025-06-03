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15:17, 3 июня 2025Россия

Движение морского транспорта в Севастополе приостановили

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановили
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановили. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram-канале.

«Уважаемые пассажиры. Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — говорится в сообщении. Причины случившегося не называются.

Утром во вторник, 3 июня, стало известно, что над Крымским мостом сбили реактивный беспилотник. БПЛА, по неофициальным данным, пытался атаковать сооружение около шести часов утра, его обломки упали на дорогу. Мост перекрыли на три часа — за это время специалисты проверили дорогу и убрали все обломки.

В России впоследствии заявили о попытке теракта на Крымском мосту. В сети появились кадры взрыва якобы в районе одной из опор, изначально размещенные украинскими спецслужбами. По одной из версий, атаку осуществили с помощью подводного беспилотника. Официально власти ситуацию никак не комментировали.

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