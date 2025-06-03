На Украине власти отказались вводить отдельную форму для сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов). Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.
«Власти защищают ТЦК и отказываются делать для них отдельную форму. Получил ответ на свое обращение от министерства обороны. Там говорят, что поскольку ТЦК относятся к сухопутным войскам, то и форму они носят соответствующую», — объяснил парламентарий.
Гончаренко уточнил, что от формы военнослужащих Вооруженных сил Украины одежда военкомов отличается только специальными нарукавными знаками. По мнению нардепа, данных элементов недостаточно для различия представителей ТЦК и солдат.
Ранее на Украине предложили пожизненно сажать за кривой взгляд на военкомов. С соответствующей инициативой выступил основатель партии «Братство» (организация признана террористической и запрещена в России) Дмитрий Корчинский (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга).