Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:18, 3 июня 2025Бывший СССР

На Украине отказались от создания отдельной формы для военкомов

Гончаренко: Власти Украины отказались вводить отдельную форму для военкомов
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине власти отказались вводить отдельную форму для сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов). Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

«Власти защищают ТЦК и отказываются делать для них отдельную форму. Получил ответ на свое обращение от министерства обороны. Там говорят, что поскольку ТЦК относятся к сухопутным войскам, то и форму они носят соответствующую», — объяснил парламентарий.

Гончаренко уточнил, что от формы военнослужащих Вооруженных сил Украины одежда военкомов отличается только специальными нарукавными знаками. По мнению нардепа, данных элементов недостаточно для различия представителей ТЦК и солдат.

Ранее на Украине предложили пожизненно сажать за кривой взгляд на военкомов. С соответствующей инициативой выступил основатель партии «Братство» (организация признана террористической и запрещена в России) Дмитрий Корчинский (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На выборах президента Южной Кореи побеждает противник помощи Украине. Как это повлияет на отношения с Россией?

    В меморандумах России и Украины нашли точки соприкосновения

    В Лохе объявили конкурс на самую живучую табличку

    Мужчина домогался сотрудницы авиакомпании и плюнул в нее в аэропорту Европы

    Раскрыты четыре правила питания для здоровья сердца

    В России выберут самых красивых офисных сотрудниц

    Ведущий Первого канала высказался о вернувшихся из эмиграции россиянах

    Анна Семенович опубликовала видео в купальнике на отдыхе

    США задумали новые санкции против России

    Разведчик террористической организации Украины обнаружился в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости