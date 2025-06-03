На Украине отказались от создания отдельной формы для военкомов

Гончаренко: Власти Украины отказались вводить отдельную форму для военкомов

На Украине власти отказались вводить отдельную форму для сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов). Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

«Власти защищают ТЦК и отказываются делать для них отдельную форму. Получил ответ на свое обращение от министерства обороны. Там говорят, что поскольку ТЦК относятся к сухопутным войскам, то и форму они носят соответствующую», — объяснил парламентарий.

Гончаренко уточнил, что от формы военнослужащих Вооруженных сил Украины одежда военкомов отличается только специальными нарукавными знаками. По мнению нардепа, данных элементов недостаточно для различия представителей ТЦК и солдат.

Ранее на Украине предложили пожизненно сажать за кривой взгляд на военкомов. С соответствующей инициативой выступил основатель партии «Братство» (организация признана террористической и запрещена в России) Дмитрий Корчинский (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга).