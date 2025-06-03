На Западе заявили о дискредитации Украины со стороны Зеленского

L’Antidiplomatico: Атаковав российские аэродромы, Зеленский дал РФ преимущество

Украинский лидер Владимир Зеленский полностью дискредитировал Украину, совершив теракт в отношении российских аэродромов. Кроме этого, политик предоставил преимущество Москве на переговорах в Турции, высказала мнение политический обозревать Клара Стателло в статье для портала L’Antidiplomatico.

«Украина предоставила России важное преимущество на переговорах. Зеленский публично продемонстрировал свою готовность продолжать войну, даже ценой провоцирования опасной эскалации войны», — посетовала аналитик.

Однако, утверждает автор, несмотря на постоянные выпады со стороны Киева и попытки спровоцировать РФ на необдуманный ответ, у Зеленского получилось еще сильнее ухудшить положение своей страны.

В свою очередь, журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский готов подставить любого. У политика нет уважения даже к американскому лидеру Дональду Трампу. Это подтверждает атака Киева по российским аэродромам, посетовал эксперт.

Ранее Зеленский взял на себя ответственность за теракт против российских аэродромов. По его данным, операция готовилась более 1,5 лет. Политик утверждал, что Украина задействовала 117 беспилотников в атаке.