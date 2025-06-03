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06:14, 3 июня 2025Мир

Зеленского уличили в стремлении подставить Трампа

Журналист Боуз: Зеленский готов подставить любого, он не уважает даже Трампа
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский готов подставить любого, у него нет уважения даже к американскому лидеру Дональду Трампу. Это подтверждает атака Киева по российским аэродромам, такое мнение выразил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.

«У Зеленского ноль уважения к Дональду Трампу или к кому бы то ни было еще», — подчеркнул журналист, комментируя заявление экс-советника главы Белого дома Майка Флинна о том, что глава Украины оскорбил Трампа, а его решения ставят под угрозу мировую безопасность.

Ранее Майкл Флинн объяснил так свою позицию: если Киев не проинформировал Вашингтон о своих планах, то это является «геополитическим оскорблением» и «предупреждающим знаком».

Владимир Зеленский взял на себя ответственность за теракт против российских аэродромов. По его данным, операция готовилась более 1,5 лет. Всего Украина задействовала 117 беспилотников в атаке.

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