Найден способ облегчить хроническую боль без лекарств

J Pain: Прогулки на улице помогают людям легче переносить хроническую боль

Прогулки на природе могут значительно помочь людям с хронической болью в пояснице справляться с недугом — к такому выводу пришли исследователи из Университетов Плимута и Эксетера. Результаты их работы опубликованы в The Journal of Pain.

Авторы опросили десятерых человек, которые испытывали боль от 5 до 38 лет. Все они отмечали, что пребывание на свежем воздухе — даже недолгое — помогает отвлечься от неприятных ощущений, снизить уровень тревожности и почувствовать себя более вовлеченными в социальную жизнь. Особенно важным оказывался контакт с водой, звуками леса и просто возможностью двигаться вне дома.

Природа воспринималась участниками как способ отвлечься от болезни и улучшить общее самочувствие. В отличие от тренажерных залов, парки и набережные вызывали меньше стресса и больше удовольствия. Однако некоторые жаловались на труднодоступность таких мест: неровная поверхность, отсутствие скамеек или опор делали прогулки затруднительными.

Ученые предлагают не только учитывать роль природы в реабилитации, но и адаптировать городские пространства под нужды людей с болевыми синдромами. Дополнительно команда разрабатывает виртуальные технологии, которые позволят «окунуться» в природу даже тем, кто не может выйти из дома.

Исследователи подчеркивают: контакт с природной средой — это недорогой и безопасный способ повысить качество жизни для миллионов людей с хроническими заболеваниями.

Ранее ученые выяснили, что время на свежем воздухе может снижать уровень тревожности и депрессии не хуже лекарств. Исследование Йоркского университета показало: прогулки, садоводство или просто пребывание в природной среде значительно улучшали самочувствие у людей с психическими расстройствами.