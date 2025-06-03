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16:20, 3 июня 2025Наука и техника

Найден способ облегчить хроническую боль без лекарств

J Pain: Прогулки на улице помогают людям легче переносить хроническую боль
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Дубов / РИА Новости

Прогулки на природе могут значительно помочь людям с хронической болью в пояснице справляться с недугом — к такому выводу пришли исследователи из Университетов Плимута и Эксетера. Результаты их работы опубликованы в The Journal of Pain.

Авторы опросили десятерых человек, которые испытывали боль от 5 до 38 лет. Все они отмечали, что пребывание на свежем воздухе — даже недолгое — помогает отвлечься от неприятных ощущений, снизить уровень тревожности и почувствовать себя более вовлеченными в социальную жизнь. Особенно важным оказывался контакт с водой, звуками леса и просто возможностью двигаться вне дома.

Природа воспринималась участниками как способ отвлечься от болезни и улучшить общее самочувствие. В отличие от тренажерных залов, парки и набережные вызывали меньше стресса и больше удовольствия. Однако некоторые жаловались на труднодоступность таких мест: неровная поверхность, отсутствие скамеек или опор делали прогулки затруднительными.

Ученые предлагают не только учитывать роль природы в реабилитации, но и адаптировать городские пространства под нужды людей с болевыми синдромами. Дополнительно команда разрабатывает виртуальные технологии, которые позволят «окунуться» в природу даже тем, кто не может выйти из дома.

Исследователи подчеркивают: контакт с природной средой — это недорогой и безопасный способ повысить качество жизни для миллионов людей с хроническими заболеваниями.

Ранее ученые выяснили, что время на свежем воздухе может снижать уровень тревожности и депрессии не хуже лекарств. Исследование Йоркского университета показало: прогулки, садоводство или просто пребывание в природной среде значительно улучшали самочувствие у людей с психическими расстройствами.

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