Названа ведущая к импотенции распространенная привычка

Сидячий образ жизни приводит к импотенции и проблемам с фертильностью, предупредил врач уролог-андролог Артур Богатырев. О последствиях распространенной привычки он рассказал в беседе с «Известиями».

По словам врача, разрушительный эффект сидячего образа жизни объясняется тем, что без движения в малом тазу ухудшается кровоток. «Это в свою очередь ведет к застойным явлениям и недостатку кислорода в тканях предстательной железы», — указал уролог.

Он добавил, что при нехватке кислорода простата становится уязвимой перед патогенными микроорганизмами, которые проникают из других отделов мочеполовой системы. Таким образом, увеличивается риск воспалений, объяснил врач.

Специалист также отметил: когда мужчина долго сидит без движения, повышается температура в области яичек, что снижает способность к оплодотворению. Он пояснил, что для полноценного сперматогенеза температура мужских половых желез должна быть чуть ниже температуры тела. Кроме того, из-за перегрева в интимной области возможно снижение уровня тестостерона, предупредил Богатырев.

Для профилактики этих состояний уролог рекомендовал не сидеть долго без движения. В течение рабочего дня он посоветовал делать короткие паузы в работе для легкой зарядки или прогулки.

Ранее Уролог-андролог Марк Гадзиян заявил, что приседания полезны для мужского здоровья. По его словам, это упражнение защищает от осечек в постели.

