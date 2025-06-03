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21:02, 3 июня 2025Забота о себе

Названа ведущая к импотенции распространенная привычка

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Сидячий образ жизни приводит к импотенции и проблемам с фертильностью, предупредил врач уролог-андролог Артур Богатырев. О последствиях распространенной привычки он рассказал в беседе с «Известиями».

По словам врача, разрушительный эффект сидячего образа жизни объясняется тем, что без движения в малом тазу ухудшается кровоток. «Это в свою очередь ведет к застойным явлениям и недостатку кислорода в тканях предстательной железы», — указал уролог.

Он добавил, что при нехватке кислорода простата становится уязвимой перед патогенными микроорганизмами, которые проникают из других отделов мочеполовой системы. Таким образом, увеличивается риск воспалений, объяснил врач.

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Специалист также отметил: когда мужчина долго сидит без движения, повышается температура в области яичек, что снижает способность к оплодотворению. Он пояснил, что для полноценного сперматогенеза температура мужских половых желез должна быть чуть ниже температуры тела. Кроме того, из-за перегрева в интимной области возможно снижение уровня тестостерона, предупредил Богатырев.

Для профилактики этих состояний уролог рекомендовал не сидеть долго без движения. В течение рабочего дня он посоветовал делать короткие паузы в работе для легкой зарядки или прогулки.

Ранее Уролог-андролог Марк Гадзиян заявил, что приседания полезны для мужского здоровья. По его словам, это упражнение защищает от осечек в постели.

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