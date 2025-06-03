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16:25, 3 июня 2025Экономика

Названы профессии с зарплатой 150 тысяч рублей

Карьерный консультант Фокина: 110-150 тысяч рублей в России платят электрикам
Кирилл Луцюк

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России будут расти заработные платы электриков и монтажников. Об этом «Ридусу» заявила карьерный консультант Елена Фокина. Так она прокомментировала исследование Anderida Financial Group, которое показало, что 44 процента россиян назвали 110-150 тысяч рублей оптимальной зарплатой.

Как отметила Фокина, на такие деньги в России могут рассчитывать электрики и монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Такие профессии сегодня в дефиците, чем и объясняются их высокие оклады. Более того, она прогнозирует, что последние продолжат увеличиваться, поскольку в РФ лишь недавно поставили вопрос о возрождении средних специальных учебных заведений, чтобы решить проблему дефицита рабочих кадров.

Также Фокина уточнила, что на 110 тысяч рублей в месяц могут рассчитывать менеджеры по продажам. При этом кассирам в супермаркетах платят лишь около 45 тысяч рублей, а курьерам, развозящим еду, — от 50 до 60 тысяч. Впрочем, если такой доставщик трудится без выходных по восемь-девять часов в день, то он может выйти на сумму в размере 110 тысяч рублей.

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В первой половине мая сообщалось, что в РФ три четверти граждан недовольны своей зарплатой. По их словам, ее не хватает даже на текущие нужды. Кроме того, 47 процентов признались, что в 2025 году их финансовое положение ухудшилось.

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