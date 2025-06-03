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20:42, 3 июня 2025Из жизни

Нейрохирург признал существование души

Нейрохирург Майкл Эгнор из США привел доказательства существования души
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Yulai Studio / Shutterstock / Fotodom  

Американский нейрохирург Майкл Эгнор провел семь тысяч операций и пришел к выводу, что у людей есть душа. Об этом сообщает Daily Mail.

69-летний врач, работающий в Университете Стоуни-Брук, Нью-Йорк, США, признал существование души после наблюдений за пациентами с тяжелыми повреждениями мозга. Особенно его поразила девочка, нормально развивавшаяся при отсутствии половины мозговой ткани — вместо нее была спинномозговая жидкость.

«Если убрать половину компьютера, он перестанет работать. С мозгом все иначе», — отмечает Эгнор. Доказательствами своих идей он считает примеры сиамских близнецов, которые, несмотря на общие участки мозга, сохраняют разные личности и индивидуальность. В своей книге «Бессмертный разум» хирург приводит случай с женщиной, пережившей клиническую смерть во время операции. Она подробно описала «встречу с предками», убедившими ее вернуться в тело.

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По его словам, по-настоящему задуматься о душе его заставила одна из операций по удалению опухоли из лобной доли мозга. «Пациентка оставалась в полном сознании и вела себя совершенно нормально во время всей процедуры, — вспоминает Эгнор. — Я удалял значительную часть мозга, а она продолжала спокойно со мной беседовать. Это заставило меня задуматься: если разум может нормально функционировать при удалении части мозга, то какова же истинная связь между сознанием и мозгом?»

Эгнор убежден: душа есть не только у людей, но и у животных, и даже деревьев. «Разница в том, что человеческая душа способна к абстрактному мышлению», — подчеркивает он.

Ранее в штате Калифорния, США, мужчина восстановился после тяжелой операции под наркозом и вспомнил о путешествии в ад. Мужчина рассказал, что в том мире не было ни одной травинки, лишь каменистый пол.

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