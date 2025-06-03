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07:30, 3 июня 2025Наука и техника

Самый тонкий смартфон Samsung не смогли сломать

Блогер Зак Нельсон не смог сломать пополам самый тонкий смартфон Samsung
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Andrej Sokolow / dpa / Globallookpress.com

Популярный блогер Зак Нельсон (JerryRigEverything) попытался сломать на видео новый смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Ролик доступен на YouTube-канале автора.

Блогер, который имеет 9,3 миллиона подписчиков на YouTube, занимается проверкой прочности гаджетов. Энтузиаст попытался испортить и сломать представленный недавно Galaxy S25 Edge, который Samsung называет своим самым тонким устройством. У автора это не получилось, он отметил высокое качество девайса.

JerryRigEverything попытался оставить на дисплее телефона царапины и заметил, что они начинают появляться лишь при контакте с минералами, имеющими 6 из 10 баллов по шкале твердости Мооса. Затем автор прожигал экран огнем, но ему не удалось испортить матрицу.

В заключении блогер попробовал сломать корпус Galaxy S25 Edge пополам, согнув его двумя руками с усилием. Он с удивлением обнаружил, что титановая рама гаджета выдержала испытание. «Этот тест можно считать победой Samsung и, скорее всего, он закончит любую потенциальную критику прочности телефона», — отреагировали на видео авторы издания Android Police.

Компания Samsung представила рекордно тонкий смартфон Galaxy S25 Edge в середине мая. Аппарат получил корпус толщиной 5,8 миллиметра. Для сравнения, флагман Galaxy S25 имеет корпус толщиной 7,2 миллиметра.

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