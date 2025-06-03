Самый тонкий смартфон Samsung не смогли сломать

Блогер Зак Нельсон не смог сломать пополам самый тонкий смартфон Samsung

Популярный блогер Зак Нельсон (JerryRigEverything) попытался сломать на видео новый смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Ролик доступен на YouTube-канале автора.

Блогер, который имеет 9,3 миллиона подписчиков на YouTube, занимается проверкой прочности гаджетов. Энтузиаст попытался испортить и сломать представленный недавно Galaxy S25 Edge, который Samsung называет своим самым тонким устройством. У автора это не получилось, он отметил высокое качество девайса.

JerryRigEverything попытался оставить на дисплее телефона царапины и заметил, что они начинают появляться лишь при контакте с минералами, имеющими 6 из 10 баллов по шкале твердости Мооса. Затем автор прожигал экран огнем, но ему не удалось испортить матрицу.

В заключении блогер попробовал сломать корпус Galaxy S25 Edge пополам, согнув его двумя руками с усилием. Он с удивлением обнаружил, что титановая рама гаджета выдержала испытание. «Этот тест можно считать победой Samsung и, скорее всего, он закончит любую потенциальную критику прочности телефона», — отреагировали на видео авторы издания Android Police.

Компания Samsung представила рекордно тонкий смартфон Galaxy S25 Edge в середине мая. Аппарат получил корпус толщиной 5,8 миллиметра. Для сравнения, флагман Galaxy S25 имеет корпус толщиной 7,2 миллиметра.