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06:51, 3 июня 2025Интернет и СМИ

Объем контента в Telegram снизился

Brand Analytics: Объем контента в Telegram снизился на 12%
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Объем открытого контента, публикуемого в русскоязычном сегменте Telegram, впервые снизился — показатель упал на 12 процентов. Об этом говорится в исследовании активной аудитории социальных сетей в России компании Brand Analytics, передает ТАСС.

Между тем, объем создаваемого на платформе спама составляет 35 процентов от всех публичных сообщений. Отмечается, что число активных авторов мессенджера продолжило расти — на 56 процентов.

Помимо этого, уточняется, что самих спам-авторов в мессенджере по-прежнему немного — 0,5 процента от общего числа авторов, или 121 тысяч авторов.

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