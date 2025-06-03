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06:35, 3 июня 2025МирЭксклюзив

Предсказаны отношения Москвы и Варшавы при новом президенте Польши

Коньков: От прихода Нарвоцкого в отношениях России и Польши мало что изменится
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий. Фото: Czarek Sokolowski / Reuters

От прихода к власти нового президента Польши Кароля Навроцкого, который объявлен Россией в розыск, в отношениях Москвы и Варшавы мало что изменится, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Своим мнением политолог поделился в беседе с «Лентой.ру».

«России точно ничего здесь ждать не стоит. Несмотря на то, что выборы были достаточно интересные. Оба кандидата шли ноздря в ноздрю. Для самой Польши они представляют действительно крайние лагеря, которые ведут спор относительно будущего страны. Но это тот случай, когда для нашей страны ни холодно ни жарко», — рассказал Коньков.

Политолог объяснил, что оба лагеря польской политики строят свою стратегию на русофобии.

«Поэтому вся их внешняя политика в любом случае будет построена на жестком антироссийском курсе. В этом плане победивший в итоге Навроцкий представляет партию "Право и справедливость", как и уходящий [президент Польши Анджей] Дуда. Поэтому для российской политики здесь мало что изменится», — заключил он.

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Ранее представляющий консервативную партию «Право и Справедливость» глава польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий стал новым президентом Польши. У него 50,9 процента голосов по итогам подсчета всех избирательных бюллетеней.

В 2024 году МВД России объявило Навроцкого в розыск по уголовной статье. Какие-либо подробности дела не раскрывались.

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