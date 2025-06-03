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12:32, 3 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный оценил вероятность удара по энергетике Украины

Военный эксперт Дандыкин допустил удар по энергетике Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Ответный удар России по энергетике Украины после атаки на аэродромы, а также после того, как без электричества осталась большая часть Запорожской области, возможен, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так он отреагировал на сообщение издания The New York Times (NYT) о якобы имеющихся планах России ударить по энергосистеме Украины.

«Когда атаковали наши аэродромы, когда были взрывы на железных дорогах — США ничего не знали о планах Украины. Хотя поставляют им и оружие, и разведданные. А тут — все знают, — заметил Дандыкин. — Только сегодня долбанули по Запорожской области. По энергетике. Так что, если с нашей стороны что и полетит, это будет правильно. А уж куда и как — это не дело США».

Военный эксперт напомнил, что Россия отказалась от ударов по энергетике Украины после разговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам Дандыкина, Москва соблюдала все договоренности, но не может игнорировать их нарушение с украинской стороны.

«Они же бьют по энергетике. Нарушают соглашение. Все это время мы не наносили ударов по энергообъектам. Но если они не понимают, наглеют — надо ведь что-то делать», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее в NYT заявили, что массовая атака Украины дронами-камкадзе на аэродромы в городах России не помешает ВС РФ продолжить наступление в зоне украинского конфликта. Там также добавили, что в США ждут, что Москва подготовит «значительный ответный удар» для Украины.

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