Пассажиров поездов призвали ложиться головой к дверям после обрушения моста под Брянском

В поездах призвали ложиться головой к дверям после обрушения моста под Брянском

Пассажиров поездов просят ложиться головой к дверям, а не окну, после обрушения моста в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что об этом пассажиров просят проводники, обходя вагоны. В частности, такую рекомендацию произнесли в поезде, следовавшем в ночь 2 июня по маршруту Климов-Москва. Кроме того, проводница рассказала, что после трагедии для сотрудников провели дополнительный инструктаж.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд Климов — Москва в Брянской области превысило 100.

Мост в Брянской области рухнул на пассажирский поезд №86 вечером 31 мая. Машинист состава успел затормозить, что помогло избежать большего числа жертв. В регионе объявлен трехдневный траур.