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17:52, 3 июня 2025Интернет и СМИ

Популярный комик раскрыл неожиданную особенность КВН

Комик Филипп Воронин заявил, что в КВН при монтаже вырезают овации
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: группа «Labelsmart.Подкасты» во «ВКонтакте»

Популярный российский комик, бывший участник КВН Филипп Воронин раскрыл неожиданную особенность «Клуба веселых и находчивых». Об этом он рассказал на шоу «Мне смешно», запись которого доступна Вконтакте.

Воронин заявил, что в КВН часто происходит так, что при монтаже выпуска вырезают слишком бурную реакцию публики. Например, в эфире не полностью показывают аплодисменты.

«Я нигде такого не встречал. В КВН, если шутка сильно зашла и оваций на 50 секунд, в эфире срезают овации. Не могут себе позволить, чтобы сильно шутка зашла, и не накладывают смех, как обычно, а делают овацию на 20 секунд меньше», — пояснил комик.

Ранее Воронин назвал страданиями игру в КВН. По словам юмориста, он понимает людей, которые негативно отзываются о телеигре, поскольку она отнимает много времени и сил.

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