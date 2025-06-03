Популярный в России комик несколько раз едва не погиб

Комик Кирилл Мазур рассказал, что в детстве чуть не отрубил себе ногу

Популярный в России стендап-комик Кирилл Мазур рассказал, как в детстве он несколько раз едва не погиб. Подробности он раскрыл в выпуске подкаста «Страхи», доступном на YouTube-канале юмористки Елизаветы Варвары Арановой.

По словам Мазура, однажды он в детстве чуть не отрубил себе ногу, однако в итоге все обошлось. «Помню, как-то раз в детстве я рубил дрова, и меня дедушка не научил расставлять ноги, и я топором себе в ногу зарядил. (...) Это был шок, короче, повезло мне, что я попал как бы по бревнышку, но он отскочил мне в башмак», — вспомнил он.

Другой случай, когда он был близок к гибели, по словам комика, произошел в то время, когда он с другом решил переплыть реку. Мазур отметил, что у него в воде случилась судорога. В тот момент он находился посередине реки, поэтому ему пришлось плыть дальше до другого берега. «Я с этой судорогой, помню, как-то еле плыл. В итоге, слава богу, мы доплыли, но я помню обратно мы еще часа три там сидели на том берегу. Мы такой стресс испытали», — добавил комик.

Ранее Кирилл Мазур рассказал, как в детстве ездил в Турцию с родителями, когда у него были сломаны обе руки. По словам комика, несмотря на то что у него были загипсованы обе руки, родственники нашли способ, как помочь ему искупаться.